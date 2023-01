Ultime Notizie – Jeremy Renner travolto dalla neve | l’attore in condizioni critiche ma stabili

(Di lunedì 2 gennaio 2023), noto per il ruolo di Occhio di Falco nella saga ‘Avengers’ della Marvel, è inmadopo aver subito un incidente mentre spalava lanella sua proprietà in Nevada. Lo ha comunicato un rappresentante del51enne. “Possiamo confermare cheè ricoverato in ospedale inmaa causa delle ferite subite durante la spalatura delladomenica. La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti”, ha affermato. L’ufficio dello sceriffo della contea di Washoe ha dichiarato di aver risposto a una segnalazione di un infortunio traumatico nell’area di Mt. Rose Highway a Reno, in ...

TEMI: frontale cormons incidente cormons incidente regionale 56 mortale cormonsfriulifvgImmigrazione, Gradisca diventa caso nazionale: 'Intervengano Regione e ...Leindiscrezioni emerse in rete hanno allontanato l'ipotesi che Apple lanci un iPhone 15 Mini nel 2023 , nonostante alcuni rumor pubblicati in precedenza.Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3 che monta una RTX 3050 Ti e 16 GB di RAM, ora al ...Meta ha acquisito Luxexcel, startup olandese specializzata in smart glasses, per intensificare i propri sforzi su dispositivi basati sulla realtà aumentata.