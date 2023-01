Ultime Notizie – Drone ucraino contro infrastruttura elettrica in Russia

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Un presuntoha attaccato e danneggiato un’nella regione russa di Bryansk al confine con l’Ucraina. Lo ha reso noto il governatore della regione, Alexander Bogomaz, precisando che il raid non ha provocato vittime. “Stamane unha attaccato nel distretto di Klimovsky e, come risultato del raid, l’che produce elettricità è stata danneggiata e non c’è corrente“, ha dichiarato su Telegram, aggiungendo che “tutti i servizi di emergenza sono sul posto”. Adnkronos, ENTD, Get The Factsla Disinformazione

Corriere della Sera

Almeno mille agenti e militari al giorno, a partire da oggi, tre varchi - due di ingresso lungo il colonnato della Basilica di San Pietro e uno di uscita su via della Conciliazione - e poi metal ...Rafforzare i controlli e rendere più sicure le aree dentro e attorno le stazioni centrali nelle grandi città. È uno dei primi obiettivi messi nero su bianco dal neo ministro dell'Interno - ed ex ... Ucraina Russia, le ultime notizie sulla guerra | Il discorso in russo di Zelensky: «L’Ucraina non perdonerà» Dopo il rinnovo e una maggiore stabilità per i precari Covid, il Governatore Schifani deve prendere in carico la situazione dei lavoratori Forestali ...Papa Ratzinger, la giornata in diretta. Da oggi fino a mercoledì il feretro di Benedetto XVI sarà esposto nella basilica di San Pietro per l'omaggio dei fedeli.