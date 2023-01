Ultime Notizie – Covid Italia | voli da Cina | nei tamponi positivi non c’è variante Gryphon

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Quali sono le sottovariantivolate dallaall’con i passeggeri atterrati in questi giorni a Malpensa dal gigante asiatico e risultatial tampone? Al momento i nomi dei mutanti rivelati dai primi sequenziamenti eseguiti in Lombardia sono vecchie conoscenze della famiglia Omicron. L’unico dato che potrebbe sorprendere è un’assenza: quella di, XBB ‘e figli’, ricombinante di Omicron che viene monitorato per la sua immunoevasività, e finito alla ribalta delle cronache per il sospetto di una sua particolare diffusione in suolo cinese. Negli Usa una discendente di questa famiglia, cioè XBB.1.5, viene già data al 40% dalle proiezioni dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie Cdc, più che raddoppiata in 7 giorni. Ma al momento non è presente in nessuno dei ...