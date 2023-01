Ultime Notizie – Blitz ambientalisti a Roma | imbrattata la facciata del Senato

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Nuovodeglidi ‘Ultima generazione’ a. Stamattina poco prima delle 8 alcuni militanti hanno spruzzato vernice rossa sulladel, imbrattando il portone e alcune finestre di Palazzo Madama. Cinque persone sono state accompagnate in questura aper essere identificate e la loro posizione è al vaglio. Le indagini sono svolte dalla Digos die dai carabinieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Blitz questa mattina di un gruppo di ambientalisti di Ultima Generazione che hanno lanciato vernice sulla facciata del Senato a Roma . Imbrattate anche alcune finestre oltre che un portone di palazzo ...