Ultime Notizie – ‘Benedetto XVI dottore della Chiesa’ | pronto lo striscione per i funerali

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il giorno deidel Papa emerito, giovedì alle 9.30, in piazza San Pietro verrà srotolato unoXVI,. Autore dell’iniziativa è Ivan Marsura, direttore del museo dei papi. “Sono sicuro – osserva all’Adnkronos – che in tanti concordano. Magari ci vorrà un po’ di tempo ma credo che siano in parecchi a chiedere che Ratzinger venga dichiarato ‘. Il suo motto era ‘cooperatoreverità’ e il suo pontificato è stato tutto all’insegnaverità e dell’operazione di pulizia”. Il direttore del museo dei papi pensa alla piagapedofilia: “Penso alle vicende di abusi sessuali, a quanto lui ha fatto in nome ...

Sky Tg24

La perplessità delle compagnie aeree Dalle, però, sembra che l'imposta dovrebbe risparmiare i pendolari. Tassa di imbarco in aumento anche a Lecce. Qui un primo rialzo di 1 euro è ...Se vuoi rimanere aggiornato sulledi mercato, ti suggeriamo " XTB - News e analisi di mercato ", XTB è un broker one stop shop (accesso a migliaia di mercati in un'unica app) ... Guerra Ucraina Russia, news. Kiev: 400 soldati russi morti in attacco in Donetsk. LIVE La spazzatura invade i portoni delle case a Torre Angela, nella città di Roma A dare il colpo di grazia al quartiere di Torre Angela, sicuramente hanno contribuito le ultime feste natalizie, con il ...L'Al Hilal, club rivale dell'Al Nassr, fa sognare la Saudi League con il neo-campione del mondo: i dettagli RIAD (ARABIA SAUDITA) - L'approdo di Cristiano Ronaldo all' Al Nassr entusiasma l' Arabia Sa ...