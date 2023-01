Ultime Notizie – Avatar 2 sempre in testa al box office | gli incassi 2022 al botteghino

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 2 gennaio 2023) In Italia i cinema nelhanno incassato circa 306 milioni di euro con circa 44,5 milioni di biglietti staccati. Le cifre pre-pandemiche però sono lontane. Il rapporto Anica del 30 dicembre scorso certifica un -48% neglie -51% delle presenze rispetto alla media (già non esaltante) del triennio 2017-2019. Gower Street, per di più, stima solo nel 7% il rialzo deglinel 2023 per la regione Europa, Medio Oriente e Africa, -30% rispetto al triennio 2017-2019. Il balzo in avanti, però, rispetto al 2021 – segnato dalla riapertura delle sale il 26 aprile, azzoppata (anche) dall’obbligo di mascherine fino al 15 giugno – è notevole: +81%e +79% di presenze. Il rapporto Anica annota, anche, per produzioni e coproduzioni italiane “un incasso di quasi 60 milioni di euro per un numero di ingressi pari a ...