Ultime Notizie – Ascolti tv | vince ‘Roberto Bolle-Danza con me’ su Rai1

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Vittoria di Rai 1 nel prime time di ieri sera concon me’ visto da 2.798.000 telespettatori pari a uno share del 17,9%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con il ‘Concerto per la pace’ che ha totalizzato 1.867.000 telespettatori e uno share del 12,28%. Terzo posto per il film trasmesso da Italia1 ‘Il cosmo sul comò’ che è stato seguito da 1.421.000 telespettatori (share del 7,79%). Fuori dal podio Rai2 che con il film ‘Pinocchio’ ha interessato 1.183.000 telespettatori registrando uno share del 6,52%. Su Rai3 il film ‘Sempre amici’ ha realizzato 950.000 telespettatori e uno share del 5,61% mentre su Retequattro il film ‘Hachiko – Il tuo migliore amico’ è stato seguito da 942.000 telespettatori (share del 5,28%). Su Nove ‘Little Big Italy’ ne ha ottenuti 414.000 (share 2,3%). Chiudono gli ...