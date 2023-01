Ultima generazione imbratta l’ingresso del Senato | La Russa furioso | «Vigliacchi | scelto palazzo Madama perché è meno protetto» – Il video

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Infiamma la polemica del mondo della politica dopo che gli ambientalisti dihannoto con la vernice la facciata di, sede deldella Repubblica a Roma.ha lanciato vernice anche contro le finestre e un portone. I carabinieri hanno bloccato alcune persone. La loro posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria. I fermati sarebbero in totale cinque. Durissima la reazione del presidente del, Ignazio La, deciso a convocare il Consiglio di presidenza per prendere provvedimenti contro gli attivisti: «Nessun alibi, nessuna giustificazione per un atto che offende tutte le istituzioni e che solo grazie al sangue freddo dei carabinieri non è ...

Blitz questa mattina intorno alle 8 di un gruppo di ambientalisti didavanti alla sede del , in pieno centro di . Gli attivisti hanno lanciato della vernice arancione sulla facciata di Palazzo Madama , imbrattando anche alcune finestre oltre che un ...