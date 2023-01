Ugl | la Regione Lazio aumenta l’Irpef | protesta dei sindacati

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ugl: la, nostante l’accordo coi– “La– secondo un comunicato dell’Ugl – non si attiene ai protocolli firmati con le organizzazioni sindacali per abbatteree, nel silenzio più totale,l’imposta”. Il Segretario Regionale UGLArmando Valiani (nella foto), firma l’atto d’accusa nei confronti della Giunta uscente che ha mantenuto l’aliquota dell’1,73%, (1,23, aliquota base, più 0,50 aliquota sanità), per il primo scaglione di reddito sino a 15 mila euro applicando, per tutti gli altri, 15-28 mila, 28-50 mila, oltre 50 mila, una maggiorazione dell’1,60, arrivando così al 3,33%, che è il massimo consentito dalla normativa nazionale. “Continuiamo ad ...

