UFFICIALE – Sarà Sozza l’arbitro della sfida tra Inter e Napoli | polemiche per la sua origine!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 2 gennaio 2023) L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata del campionato di Serie A. C’era ovviamente tanta attesa per la scelta del direttore di gara del big match di San Siro tra. La scelta è andata verso uno degli arbitri di livello più alto del nostro campionato, come è normale che sia, ovvero Simone. La decisione di designareperò è destinata comunque a generare, come già era accaduto in passato per latra Milan e Fiorentina. Il motivo è semplice:proviene dalla sezione di Seregno, in provincia di Monza, ma è nativo di Milano. Per questo motivo ci saranno certamente degli strascichi polemici sulla discussione nonostante, lo ripetiamo, si tratti di uno dei fischietti più ...