UFFICIALE | Napoli | siglata una nuova partnership con Upbit

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La SSCha annunciato unacon, azienda fintech sudcoreana. Ecco il comunicato apparso sul sitodel: SSCe Dunamu Inc. uniscono le forze,è il nuovo Back-of-Shirt Partner del Club SSCè lieta di annunciare unacon Dunamu Inc., azienda fintech sudcoreana proprietaria del marchio- una delle piattaforme di exchange di criptovalute più grandi del mondo, la quale a partire dalla gara del 4 Gennaio contro l’Inter e fino al termine della stagione 2023/2024 sarà Back-of-Shirt Partner e Global Crypto-Exchange Partner del Club in tutte la gare di Serie A, Coppa Italia ed amichevoli. Dunamu Inc. è un ...

Chief International Development Officer di SSCha affermato: " Dunamu è lieta di annunciare questa nuova partnership con SSC, una delle società di calcio più prestigiose al mondo " UFFICIALE - SSC Napoli, la sudcoreana Upbit nuovo sponsor di maglia! Il CEO dell'azienda cita Kim MinJae SSC Napoli è lieta di annunciare una nuova partnership con Dunamu Inc., azienda fintech sudcoreana proprietaria del marchio Upbit - una delle piattaforme di exchange di criptovalute più grandi del mon ...