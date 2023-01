UFFICIALE – Il Napoli annuncia il nuovo sponsor | il comunicato

Spazio Napoli

... in vigore da oggi, è stata comunicata dal Ministero dei Trasporti con una nota, nella ... A., Tangenziale diS.p. A., Autostrada dei Fiori S.p. A. - A6, Società Italiana Traforo ...N., 33enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per minacce, lesioni e resistenza a pubblicoLa SSC Napoli ha da poco annunciato un nuovo sponsor attraverso un comunicato ufficiale sui propri canali social ...SSC Napoli e Dunamu Inc. uniscono le forze, Upbit è il nuovo Back-of-Shirt Partner del Club. Di seguito il comunicato ufficiale. SSC Napoli è lieta di annunciare una nuova partnership con Dunamu Inc., ...