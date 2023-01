UFFICIALE | Dolberg cambia squadra dalla Spagna alla Germania via Francia

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Kasperlascia la Liga spagnola e riparteBundesliga tedesca via Ligue 1 francese. L'attaccante danese (classe 1997 ex Ajax)...

UFFICIALE: Siviglia, già terminata l'avventura di Dolberg. Il danese firma per l'Hoffenheim Kasper Dolberg è un nuovo giocatore dell'Hoffenheim, a renderlo noto è il club tedesco con un comunicato ufficiale. L'attaccante danese, 25 anni, arriva in prestito dal Nizza. L'ex centravanti ...