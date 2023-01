Ue | Meloni | ' insieme per futuro di pace e sicurezza'

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Voglio congratularmi con Petr Fiala per il lavoro svolto durante il semestre di Presidenza del Consiglio UE". La presidenza ceca "è stata una guida sicura in un contesto molto delicato per l'Europa e il mondo. Continueremo a lavorareper costruire undi". Lo scrive in un tweet diretto al presidente del governo della Repubblica Ceca, Petr Fiala, il premier Giorgia. In un successivo 'cinguettio', il presidente del Consiglio ha augurato buon lavoro alla presidenza svedese.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giorgia Meloni hanno reso omaggio a ... - - > La salma resterà esposta fino a mercoledì Arrivata al premier, hanno reso omaggio a ...