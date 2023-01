Ue | Meloni a Petr | Presidenza ceca è stata guida sicura

la Repubblica

"Voglio congratularmi conFiala per il lavoro svolto durante il semestre di Presidenza del Consiglio UE: è stata una ... Lo scrive su twitter la premier, Giorgia. . 2 gennaio 2023Per poi discutere condel piano di pace promosso da Kiev, con il quale Zelensky punta a ... Una strage per la quale il consigliere del sindaco di Mariupol,Andryushchenko, ha accusato i ... Presidenzialismo e partito dei Conservatori, il doppio asso di Meloni per resistere a crisi e alleati "Voglio congratularmi con Petr Fiala per il lavoro svolto durante il semestre di Presidenza del Consiglio UE: è stata una guida sicura in un contesto molto delicato per l'Europa e il mondo. (ANSA) ...ITALIA - Come ogni anno le vicende legate al mondo della politica italiana rappresentano un numero troppo elevato per non contenere vicende cruciali che ...