Udinese-Empoli | in vendita i tagliandi del settore ospiti

Leggi su seriea24

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Sono indeldella Dacia Arena di Udine per, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A TIM in programma mercoledì 4 gennaio alle ore 20.45. I biglietti sono in, senza nessun tipo di restrizione, al prezzo di 15,00 € online al sito sport.ticketone.it o presso le rivendite autorizzate; adi puntiattivi saranno Unione Clubs Azzurri (Via della Maratona, 2), Tabaccheria Bianconi (Via Tosco Romagnola Sud, 96) e L’Angolo del Fumatore (Via del Giglio, 85). Si ricorda che non sarà consentito il cambio utilizzatore e che laterminerà inderogabilmente martedì 3 gennaio 2023 alle ore 19.00 e che i biglietti del...