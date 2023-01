Ucraina ultime notizie Bombe sulla base militare russa nel Donbass | uccisi 400 soldati Ex generale Nato | Negoziati tregua fra febbraio e maggio

(Di lunedì 2 gennaio 2023) L’intelligence danese fa sapere che Putin soffre di forti dolori cronici e al momento dell’invasione dell’era in cura per una forma di cancro. Non è da escludere che qualcuno lo rimuoverà a causa della sua salute cagionevole. Esplosioni vengono segnalate nella notte nelle regioni ucraine di Kiev, Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk. L’amministrazionedella città di Kiev ha riferito che 20 bersagli aerei russi sono stati abbattuti dalla difesa aereadurante la notte del 2 gennaio.

Sky Tg24

L'afferma che sarebbero centinaia le vittime nella base militare russa del Donbass. Ma Mosca smentisce: 'Uccisi in 63'. Nella notte nuovi bombardamenti nelle regioni di Kiev, Zaporizhzhia e ...In quell'occasione, che per alcuni versi ricorda le vicende dell', le truppe russe invasero ... La salute di Saakashvili si è fortemente deteriorata nellesettimane e secondo un rapporto, ... Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: Mosca continuerà attacchi con droni per sfiancarci Nella guerra in Ucraina, almeno 538 coscritti russi mobilitati sono morti negli ultimi tre mesi. Lo riferisce la Bbc News Russian e il sito di notizie indipendente russo Mediazona che indica le vittim ...Il governo di Tblisi, di cui l’ex premier Ivanishvili è regista ombra, è sensibile ai condizionamenti di Mosca.