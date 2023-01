Ucraina | tv Russia | “Vita è sopravvalutata | non temete la morte”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) (Adnkronos) – “La”, bisogna essere pronti a morire. Mentre sale il numero di soldati russi morti sul fronte ucraino, la televisione russa ina non aver paura della, con un chiaro riferimento alla guerra in, riferisce il sito Ukrainska Pravda. “Laè grandemente. Perché temere quello che è inebile? Alla fine andremo in cielo. Laè la fine di un cammino terreno e l’inizio di un altro… vale la pena vivere solo per quello per cui si è pronti a morire”, ha detto il giornalista televisivo Vladimir Solovyov, noto propagandista del Cremlino, parlando ad una trasmissione dell’emittente di stato russa Rossiya 1. Altri partecipanti alla trasmissione, racconta ancora Ukrainska ...

la Repubblica

...3% a 81,15 euro/MWh in chiusura, comunque vicino ai valori dell'inizio della guerra in. Le ... poiché l'Europa è riuscita a sostituire gran parte dei flussi dellacon forniture di gas ......'Non posso dire che non ci siano contatti con la- ha detto la portavoce del governo tedesco Christiane Hoffmann rispondendo a una domanda sulle relazioni con Mosca dopo l'invasionein ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Bombe su una base russa nel Donbass. Kiev: "Uccisi 400 soldati" «Avatar: La via dell’acqua» è il titolo del momento come dimostrano gli incassi che corrispondono a quasi 1 miliardo e 400 milioni di dollari. Una somma destinata ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...