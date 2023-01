Adnkronos

La Nato deve rafforzare la sua produzione di armamenti. Lo ribadisce il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens, in un'intervista alla Bbc, mentre l'continua a chiedere armi per resistere all'aggressione russa. 'Per esempio, per quanto riguarda l'artiglieria abbiamo bisogno di un'enorme ...Lo ribadisce il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens, in un'intervista alla Bbc, mentre l'continua a chiedere armi per resistere all'aggressione russa. "Per esempio, ... Ucraina, Stoltenberg: "Nato rafforzi la produzione di armi" I vertici della North Atlantic Treaty Organization (Nato) hanno delineato lo scenario previsto per l'anno 2023 riguardo la guerra tra Russia ed Ucraina: i Paesi membri dell'Alleanza Atlantica dovranno ...(Adnkronos) – La Nato deve rafforzare la sua produzione di armamenti. Lo ribadisce il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, in un’intervista alla Bbc, mentre l’Ucraina continu ...