Ucraina news in diretta | Kiev bombarda base militare russa | ' Uccisi 400 soldati russi'

Kiev: abbattuti tutti i 42 obiettivi aerei. Nella notte esplosioni nelle regioni di Kiev, Zaporizhzhia e ...La Germania ha interrotto "tutte le importazioni di greggio dalla Russia", a seguito della guerra che questo Paese ha mosso contro l'. È quanto riferisce il settimanale "Der Spiegel", ricordando che dal 5 dicembre è in vigore nell'Ue un embargo sul petrolio russo esportato con le petroliere. Ora, in Germania, sono state ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ivan Urgant è co-protagonista di un nuovo spettacolo condiviso brevemente (ora su YouTube), The Incident in the Country of Multi-Pulti ...