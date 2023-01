Ucraina | intelligence Gb | ' battaglia per controllo autostrada nel Donbass'

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Londra, 2 gen. (Adnkronos) - Forze russe e ucraine stanno combattendo per ildi un'nel. Lo ha riferito l'britannica in un nuovo aggiornamento sul conflitto nel quale si parla di scontri da cinque giorni per ildella P66, che transita vicino Kremina, nella parte nord di Luhansk, regione dell'orientale sotto ilrusso. La P66 è una "via di rifornimento chiave" dalla regione di Belgorod verso il fronte russo ed il suo utilizzo è stato interrotto dall'artiglieriada ottobre, precisa l'britannica, secondo cui se l'fosse in grado di prendere ildella strada, "molto probabilmente minerebbe ulteriormente ...

