Ucraina | il generale Zaluzhnyi “Abbiamo liberato il 40% dei territori occupati dalla Russia”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 2 gennaio 2023) “Ogni giorno, le forze armate non combattono non solo per l’, ma anche per l’Europa, che è vicina a noi in spirito, per il mantenimento della pace, la sicurezza e la libertà in tutto il mondo. E vinceremo“, così, attraverso Telegram, ha scritto ilValerii, comandante in capo delle forze armate ucraine, riferendo che ad oggi il suo esercito è riuscito a liberare il 40% dei, “Meno del 20% della popolazione prebellica vive ancora a Kherson, in condizioni critiche” Oltre la guerra, a creare enorme disagi alla popolazione, è soprattutto l’impossibilità a potersi riscaldare, e di dove vivere gran parte della giornata senza l’energia elettrica. E’ vero che in molti ...