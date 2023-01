Ucraina | esplosioni a Kiev Colpiti impianti energetici | blackout nella capitale

Agenzia ANSA

Lo ha confermato il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, su Telegram. "Impianti di ... Secondo i media ucraini, poco dopo mezzanottesono state udite anche a Dnipro.vengono segnalate nelle regioni ucraine di Kiev, Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk . Lo ... Il Kyiv Independent parla di deflagrazioni avvenute nelle prime ore della notte nella capitale, ... Ucraina: esplosioni negli oblast di Kiev, Zaporizhzhia e Dnipro - Ultima Ora Spettacolo pirotecnico a Kiev mentre continuano gli attacchi russi sulla città: un uomo di 47 anni rischia una pena detentiva. In tempi di guerra non si può festeggiare come si era soliti fare in temp ...Guerra in Ucraina, le notizie di oggi in diretta. Il conflitto non si è fermato neanche a ridosso del Capodanno. I russi hanno bombardato le regioni di Kiev, Zaporizhzhia e Dnipro anche ...