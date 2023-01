Ucraina | esplosioni a Kiev Colpiti impianti energetici | blackout nella capitale

Agenzia ANSA

In precedenza, la contraereaha distrutto 20 bersagli aerei. Kiev non è stato l'unico bersaglio notturno degli attacchi russi:sono state segnalate anche in altre regioni. In ...Lo ha confermato il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, su Telegram. "Impianti di ... Secondo i media ucraini, poco dopo mezzanottesono state udite anche a Dnipro. Ucraina: esplosioni negli oblast di Kiev, Zaporizhzhia e Dnipro - Ultima Ora Le notizie dal Ticino, dalla Svizzera e dal mondo sempre aggiornate. Inoltre approfondimenti ed inchieste giornalistiche, Sport, eventi e biglietteria.Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito e un edificio residenziale è stato danneggiato a Kiev in seguito ai bombardamenti russi della notte scorsa sulla capitale ucraina.