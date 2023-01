Ucraina | declino demografico sempre più acuto | ma lo spopolamento era iniziato già vent’anni fa

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ildell’è un dato costante da diversi anni, cioè da molto prima che iniziasse la cosiddetta operazione speciale russa. In altre parole, la diminuzione della popolazione non si spiega solamente con la fuga dei profughi e con le difficoltà di una vita quotidiana sotto un conflitto armato, ma ha cause più profonde e radicate nella società. Le previsioni dell’Accademia Nazionaledelle Scienze Dall’Accademia Nazionale delle Scienze dell’(NAN, ??????????? ???????? ????), con sede a Kiev, arrivano previsioni estremamente negative sullo sviluppo della popolazionenei prossimi anni. Ella Libanova, direttrice dell’Istituto di demografia e di ricerche sociali M.V. Ptukha della NAN, ha dichiarato che il 2023 potrebbe ...

