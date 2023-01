(Di lunedì 2 gennaio 2023) Berlino, 2 gen. (Adnkronos/Dpa) -alladellaChristine Lambrecht per un suodi, con riferimenti alla "guerra in piena Europa", mentre alle spalle vengono fatti esplodered'. Un video pubblicato sul suo account Instagram. Uno spettacolo che "incorona solo una serie di gaffes. Ogni minuto in più in cui il Cancelliere la tiene al governo danneggia ulteriormente la reputazione internazionale del Paese", ha scritto la deputata della Cdu, Serap Güler. "Chi ci considererà più seriamente?", ha aggiunto.

La Svolta

... la compagnia ferroviaria ha dato il suo contributo alla resilienza, riflettendo l'...una campagna di attacchi limitati e non ha preso di mira attivamente le infrastrutture ferroviarie...Tutti contrari alla invasione dell'. Leal Cremlino non sono gradite. Danno fastidio. Occhio. Ultimo'ora: Ucraina: critiche a ministra Difesa tedesca per ... Per bloccare la produzione di droni iraniani, l'amministrazione Biden farà leva sui circuiti integrati statunitensi al loro interno.