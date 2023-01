Ucraina | contraerea di Mosca abbatte drone ucraino in territorio russo

(Di lunedì 2 gennaio 2023), 2 gen. (Adnkronos) - Le difese aeree dihanno abbattuto unmentre si avvicinava alla città russa di Voronezh. Lo ha reso noto il governo regionale, precisando che l'intercettazione del veicolo senza pilota è avvenuta di notte e che non ci sono state vittime e né danni.

...di cinquanta chilogrammi d'esplosivo) contro le città dell'. Trentadue erano diretti alla capitale Kiev, sono arrivati attorno alla mezzanotte, sono stati abbattuti tutti dallae ...Il Kyiv Independent parla di deflagrazioni avvenute nelle prime ore della notte nella capitale, con l'Amministrazione militare cittadina che conferma di aver attivato la. L'... Ucraina ultime notizie. La Gran Bretagna interrompe le importazioni di gas naturale dalla Russia
Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, minuto per minuto: tutti gli aggiornamenti in diretta del 2 gennaio 2023 ...