Ucraina | Capodanno di guerra | bombardamenti e attacchi

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 2 gennaio 2023) È stato undisenza tregua per l’. Nuova notte dirussi in diverse zone del paese anche fra il 1 e il 2 gennaio. Esplosioni si sono verificate nelle regioni di Kiev, Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk. Ma l’allarme antiaereo è scattato in varie altre regioni. L’esercito di Kiev afferma di aver abbattuto durante la notte tutti i 42 obiettivi aerei – 41 droni e un missile – che i russi hanno lanciato sull’. Operatori sanitari, insieme alla polizia e agli investigatori, lavorano sul luogo di un attacco missilistico russo, a Kiev,, il 31 dicembre 2022. Foto Ansa/Epa Roman Pilipey“Nella notte tra l’1 e il 2 gennaio 2023, gli invasori russi hanno lanciato un attacco massiccio con droni kamikaze Shahed 131/136 di fabbricazione iraniana. Come ...