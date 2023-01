Agenzia ANSA

C'è proprio di tutto: pistole di ogni calibro,, ordigni con chiodi, pipe bombs, armi pesanti ... C'è preoccupazione che la stessa cosa possa accadere al termine del conflitto in corso in:...Nel corso dell'attacco la difesaha "abbattuto 20 obiettivi aerei sopra la capitale", ha precisato l'amministrazione senza fornire altre informazioni. Esplosioni erano state segnalate in ... Ucraina: bombe russe su Kiev, ferito un ragazzo - Europa Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito e un edificio residenziale è stato danneggiato a Kiev in seguito ai bombardamenti russi della notte scorsa sulla capitale ucraina: lo ha reso noto l'amministrazi ...Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito e un edificio residenziale è stato danneggiato a Kiev in seguito ai bombardamenti russi della notte scorsa sulla capitale ucraina. Lo ha reso noto l’amministrazi ...