Ucraina | bombardamenti nella notte a Kiev e Zaporizhzhia | la capitale in blackout

(Di lunedì 2 gennaio 2023) L’allarme antiaereo è suonato ancora in almeno altre due regioni, ae avengono segnalate diverse esplosioni. In azione la contraerea. Per l’esercito di Zelensky 12 bersagli sono stati centrati e distrutti. “tra l’1 e il 2 gennaio 2023, gli invasori russi hanno lanciato un attacco massiccio con droni kamikaze Shahed 131/136 di fabbricazione iraniana. Come risultato del lavoro di combattimento, la difesa delle Forze aeree, in collaborazione con altre componenti dell’esercito ucraino, ha distrutto tutti i 39 droni d’attacco – si legge nel messaggio -. Unità missilistiche antiaeree, aerei da combattimento delle Forze aeree e gruppi di fuoco mobili sono stati coinvolti nel respingere l’attacco. Le attrezzature e le armi fornite all’dai ...

Agenzia ANSA

... è sicuramente perché Washington avrà minacciato, in tal caso, di riprendere icome ... com'è ovvio, a differenza dell', per difendere la propria sovranità l'Iraq non può contare ...- L'allarme antiaereo è suonato ancora in almeno altre due regioni. Nella capitale e a Zaporizhzhia vengono segnalate diverse esplosioni. In azione la contraerea. Per l'esercito di Zelensky 12 bersagli sono stati centrati e distrutti. In due giorni, abbattuti 45 droni di fabbricazione ... Kiev sott'attacco a Capodanno, nuove voci su Putin malato Non terminano i bombardamenti in Ucraina. Esplosioni sono state segnalate nelle regioni di Kiev, Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk. L’allarme antiaereo è scattato in diversi oblast del Paese. Secondo un b ...Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito e un edificio residenziale è stato danneggiato a Kiev in seguito ai bombardamenti russi della notte scorsa sulla capitale ucraina. Lo ha reso noto l’amministrazi ...