Ucraina | a Kherson rimasto solo il 20% della popolazione

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Kiev, 2 gen. (Adnkronos) - Meno del 20%prebellica vive ancora a. Lo ha detto Dmytro Pletenchuk, capo ufficio stampa delle forze ucraine a difesaregione. "All'inizio dell'invasione, ladiera di circa 330mila persone, ora è di circa 50-60mila - ha affermato - Si tratta precisamente dei gruppi di cittadini meno mobili o delle categorie socialmente vulnerabiliche non possono permettersi di andarsene o che altre condizioni non glielo consentono". "Le persone stanno soffrendo. I luoghi in cui le persone si riuniscono, il mercato, i pochi negozi che funzionano, vengono bombardati", ha aggiunto esortando le persone ad andarsene.

Adnkronos

