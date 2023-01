Ubriaco contromano in autostrada A1 | tragedia sfiorata a Capodanno - Cronaca - lanazione it

Valdelsa.net

L'uomo, 33 anni, è stato fermato tra Impruneta e Scandicci. Denunciato, patente ritirata e veicolo ...Intorno alle 7.00 il Centro Operativo della Polizia Stradale di Firenze ha iniziato a ricevere le prime segnalazioni del veicolosul tratto fiorentino dell'autostrada del Sole, tra i ... Ubriaco contromano in A1 a Capodanno Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (Interazioni e funzionalità semplici, Miglioramento dell'esp ...Protagonista un 33enne di origini peruviane. Sottoposto all'etilometro, l'uomo è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore di oltre tre volte il limite consentito dalla legge. Ubriaco al vo ...