la Repubblica

Da quando Elon Musk ha assunto la guida di, la societàpaga l'affitto della sua sede a San Francisco . Così il proprietario dell'edificio ha fatto causa alla società del social network. E' quanto riporta il New York Post ...... che si trova sul sito del Parlamento russo, è circolata nelle ultime ore anche su. Vi si legge che è nata nel 1965, quindi ha 57 anni , ma proprio l'età sembracombaciare con quella ... Twitter non paga l'affitto degli uffici di San Francisco: "Deve 136 mila dollari" Una donna bionda appare in foto ufficiali con il presidente russo Vladimir Putn, ma in vesti differenti: soldatessa e fedele in preghiera ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...