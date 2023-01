Tutte le ansie dell’industria italiana per il caro energia secondo Masulli

Leggi su formiche

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Nonostante più di 90 miliardi di euro impegnati per fronteggiare la crisi, è evidente che tutto il tessuto sociale sia in grande sofferenza ed il comparto industriale non fa eccezione. Lo dice a Formiche.net Michele, direttore del compartodi I-COM che in questa conversazione analizza il trend italiano di inizio anno. L’anno “energetico” per l’Italia inizia con il diesel che aumenta: che significa, non solo per gli automobilisti, ma per le imprese? Sì, il 2022 si è chiuso con un rialzo dei listini dei prezzi dei carburanti e il nuovo anno è cominciato con la mancata proroga del taglio alle accise. Sale pertanto il costo del rifornimento non solo del diesel, ma anche della benzina e del Gpl. Anche i prodotti raffinati hanno terminato il 2022 in aumento, il terzo consecutivo. Registrano prezzi in crescita anche i combustibili per uso ...