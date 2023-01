Turismo | terza notte in albergo gratis | l’Atex contesta il bando della Camera di commercio di Napoli

(Di lunedì 2 gennaio 2023) “Le dichiarazioni del presidentedidi, Ciro Fiola, meriterebbero una decisa protesta da parte di tutti coloro che rappresentano ilnella nostra Provincia e di tutti coloro che lavorano in questo settore”. E’ quanto si legge in una lettera aperta firmata dai vertici di Atex, l’associazione delextralberghiero, Sergio Fedele, presidente delCampania; Graziano d’Esposito (Atex Capri); Bernardo Amodio (Atex); Pietro Cannavacciuolo (Atex Sorrento); Fabrizio Di Gennaro (Atex Vico); Pasquale Boccia (Atex Meta) e Vincenzo Scola (Atex Gragnano). “Il Presidente Fiola – continua la nota – ha dichiarato che a gennaio rilancerà per ill’imbarazzantedi 18 ...

Il Denaro

Al banco alimentare di Melia, retto da Francesco Marcato e Giovanna Iannì, è andata latarga, ... laureatesi rispettivamente in scienze forestali ed ambientali, ine spettacolo, in ...... la capitale della Bulgaria, è lacittà più antica di Europa, dopo Atene e Roma Quest'... Non dovrai per forza scegliere la Costa Smeralda, meta principale per il, ma potrai scegliere di ... Turismo, terza notte in albergo gratis: l'Atex contesta il bando della ... “Le dichiarazioni del presidente della Camera di commercio di Napoli, Ciro Fiola, meriterebbero una decisa protesta da parte di tutti coloro che rappresentano il Turismo nella nostra Provincia e di tu ...L'economia croata vale appena un quinto della sola Lombardia, trainata soprattutto dalle attività turistiche. Ma Zagabria è anche ...