ilmessaggero.it

Nuova cura per ilal. Ad averla sviluppata è un gruppo di scienziati americani, che in un articolo pubblicato sul la rivista scientifica Nature Cancer indicano di aver trovato una terapia più efficace. ...Giuseppe Caria è morto. A riportarlo . Il 53enne attendeva da giorni una pompa elastometrica , necessaria alla somministrazione della per la terapia del dolore . Era affetto da unal. Il decesso è avvenuto ieri pomeriggio nella sua casa di Capoterra, in . Il ritardo fatale Il materiale sanitario sarebbe dovuto arrivare a Capoterra oggi. S ette mesi fa gli era ... Tumore al pancreas, nuova cura americana elimina il cancro in oltre il 20% dei casi Nuova cura per il tumore al pancreas. Ad averla sviluppata è un gruppo di scienziati americani, che in un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Nature Cancer indicano di aver ...La storia di Giuseppe, malato terminale di tumore al pancreas, riapre il dibattito sul diritto di accesso alle terapie del dolore ...