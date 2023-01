Traffico Roma del 02-01-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e bentornati all’ascolto i principali disagi per la circolazione Al momento sono dovuti a incidente la polizia locale Ci segnala rallentamenti in via Genzano nei pressi di via dell’Arco di Travertino in via Portuense all’altezza di via Dei Rangoni si rallenta per incidente anche in via delle Robinie nei pressi del Viale della Primavera mentre in Corso Francia si procede in fila verso la tangenziale per lavori tra viae via gabaglio riprenderà nel pomeriggio dalle 16:30 e fino alle 20:30 il blocco dei veicoli più inquinanti in fascia verde rimanere fermi benzina fine Euro 3 diesel a fine Iron 4 e le minicar Euro 2 ricordiamo infine che per tutto il periodo delle festività natalizie quindi fino al 8 gennaio le ZTL del centro e del Tridente saranno attive tutti i giorni compresi i festivi tra le 6:30 e le 20 i dettagli ...