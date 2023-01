Traffico Roma del 02-01-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto aumentano gli spostamenti nella capitale Ma la circolazione risulta nel complesso regolare a Torpignattararallentato per incidente Largo Irpinia nei pressi del viale Partenope lavori con restringimento di carreggiata in Corso Francia Tra via Ronciglione via gabaglio in direzione Dei Parioli facile la formazione di code ricordiamo che a causa delle polveri sottili nell’aria oggi limitato gli spostamenti in fascia verde per i veicoli più inquinanti il divieto nel pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 eri guarderai benzina fino a Euro 3 i diesel fino a Euro 4 e le minicar fine Euro 2 riguardo ai trasporti metro a in corso di regolarizzazione dopo i soccorsi un passeggero a bordo treno all’altezza di Lucio Sestio che avevano rallentato il servizio oggi bus tram e metro seguono l’orario feriale non scolastico i ...