Traffico Roma del 02-01-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione continua a essere scorrevole ilautostradale nei dintorni della capitale ma rimangono banchi di nebbia a penalizzare gli spostamenti soprattutto lungo la Napoli poco anche ilcittadino ricordiamo che a causa delle polveri sottili nell’aria oggi limitati gli spostamenti in fascia verde per i veicoli più inquinanti terminato il primo periodo di stop il divieto torna nel pomeriggio alle 17:30 alle 20:30 eri guarderai benzina fino a Euro 3 i diesel fino Iron 4 le minicar fineuro due da ieri riaperta alvia delle Fornaci all’altezza di via Aurelia Antica la strada era chiusa dallo scorso ottobre ricordiamo che per tutto il periodo delle festività natalizie quindi fino al 8 gennaio le ZTL del centro e del Tridente saranno attive tutti i ...