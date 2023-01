Traffico Roma del 02-01-2023 ore 09 | 00

(Di lunedì 2 gennaio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

RomaToday

...con San Pietro è di nuovo percorribile alle auto (su una corsia di larghezza ridotta e con velocità limitata) è grazie ai lavori del Comune di: dal 21 dicembre, dopo 55 giorni di...- Capodanno nel, tappi di spumante che saltano tra le auto incolonnate e i fuochi d'artificio. È stato un inizio di anno in macchina aper migliaia di cittadini e turisti, bloccati ... A Roma blocco del traffico per tre giorni: gli orari e le auto costrette a fermarsi ATAC e monopattini Helbiz insieme per migliorare la mobilità intermodale della Capitale: tre nuove promozioni dedicate ai possessori di Metrebus Card e ai dipendenti.Roma - Il concertone in via dei Fori Imperiali con Elodie, Franco 126, Sangiovanni e Madame, i cenoni nei vari locali e ristoranti della Capitale e tanto teatro: il Capodanno 2023 a Roma sta scaldando ...