Traffico Roma del 02-01-2023 ore 07 | 30

(Di lunedì 2 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione circolazione scorrevole sulla A1 Firenze Napoli e sulla A24-teramo a penalizzare gli spostamenti Al momento la nebbia in banchi che interessa diversi tratti di uno tra Fianono e Ceprano e della 24 tra Castel Madama e il bivio per la 25 prime ore della mattina con pocoanche lungo la rete viaria Capitolina e per lo smog oltre i limiti Oggi blocco dei mezzi inquinanti in fascia verde le limitazioni tra le 6:30 e le 9:30 e tra le 17:30 e le 20:30 interessano i veicoli a benzina fino a Euro 3 diesel fino all’Euro quattro le minicar fino a Euro 2 ricordo infine che per tutto il periodo delle festività natalizie e quindi fino al 8 gennaio le ZTL del centro e del Tridente saranno attive tutti i giorni tra le 6:30 e le 20 i dettagli di queste di altre notizie sul ...