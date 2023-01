Tra cinema e gaming | i compositori di Perfetta Illusione raccontano l' intrattenimento musicale

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La colonna sonora diraccontata dai suoi, Gabriele Roberto e Andrea Boccadoro, trae videogiochi e come funziona il lavoro dietro la musica. Dieci anni dopo il suo ultimo film per il grande schermo, Pappi Corsicato torna con, per raccontare la vita complicata di una giovane coppia milanese: dopo aver perso il lavoro, Toni è chiamato a rivedere i propri piani e le proprie ambizioni, dando vita a un bailamme di bugie e sotterfugi con la moglie, costretta a vivere un rapporto di coppia non può veritiero come un tempo. Nel gioco delle illusioni, il regista partenopeo si è affidato a una colonna sonora illuminata, che non vuole essere solo di accompagnamento, ma in grado di offrire allo spettatore l'occasione di …