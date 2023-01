“Tr a | pu…a” GF Vip 7 | Donnamaria perde la testa con Antonella e finisce malissimo | Video

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Non poteva iniziare in modo peggiore l’anno per EdoardoFiordelisi al GF Vip 7. L’ex schermitrice campana ha tentato di ricucire il rapporto con il ragazzo ma le cose non sono andate come sperato. Anzi, per entrambe le volte, la giovane si è ritrovata a parlare da sola, senza che dall’altra parte il suo interlocutore proferisse parola. In queste ore poi, Edoardoha perso completamente la rotta utilizzando dei termini a dir poco sconvolgenti per descrivere la sua (ex?) compagna. Ma cosa ha detto di così grave, tanto da farlo passare dalla parte del torto? Cose del tipo: “Si butta addosso ad Andrea, balla come una tr…a, una put…a”, rivolgendosi ad Edoardo Tavassi. Poco dopo, con Patrizia Rossetti ha provato a negare tutto, ma le clip parlano chiaro. E ancora: “Ci posso pure ...