Tour de Ski | tappe Oberstdorf 2023 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Dopo il giorno di riposo e trasferimento fissato per oggi, lunedì 2 gennaio, riprenderà domani ilde Skivalido per la Coppa del Mondo 2022-di sci di fondo: si ripartirà da, in Germania, dove ci saranno martedì 3 la 10 km tc con partenze ad intervalli (11.45 uomini, 14.45 donne) e mercoledì 4 la 20 km pursuit tl (11.15 uomini, 14.30 donne). Dopo le prime duel’Italia ripartirà con 14 atleti: in campo femminile sono rimaste 4 azzurre, ovvero Caterina Ganz, Anna Comarella, Martina Di Centa e Cristina Pittin, mentre in campo maschile sono presenti tutti i 10 azzurri, ovvero Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Davide Graz, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Simone Mocellini, Giovanni Ticcò, Mikael Abram, Elia Barp e Dietmar Noeckler. Le gare del ...

OA Sport

Secondo podio consecutivo per Federico Pellegrino nelde2023. Dopo il secondo posto nella sprint di ieri in Val Mustair, l'azzurro chiude terzo nella 10km ad inseguimento sempre in Svizzera. E' il quinto podio stagionale in Coppa del Mondo, il ..."Sono orgoglioso deldeche sto facendo, e oggi ho tirato fuori una supergara". Federico Pellegrino esprime tutta la sua soddisfazione dopo il terzo posto nella 10 km a inseguimento, in Val Mustair. Il campione ... Tour de Ski 2023 oggi, 10 km Pursuit Val Mustair: programma 1° gennaio, orari, tv, streaming, italiani in gara Dopo il giorno di riposo e trasferimento fissato per oggi, lunedì 2 gennaio, riprenderà domani il Tour de Ski 2023 valido per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci di fondo: si ripartirà da Oberstdorf, ...La tappa in Val Mustair, Svizzera, è valevole per la Coppa del Mondo di sci di fondo Federico Pellegrino – Foto Fisi. Ancora un podio per l'Italia nel Tour de Ski, appuntamento valevole per la Coppa d ...