Tour de Ski 2023 | verso Oberstdorf tra i sorrisi norvegesi e l’inizio d’alta classe di Pellegrino

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Giorno di riposo per ilde Ski, che dalla Val Mustair si trasferisce aper cambiare sia Paese che gare. Nei fatti, è uno dei soli due giorni senza competizioni: l’altro sarà giovedì 5, con un altro trasferimento, stavolta dalla Germania all’Italia, dove la Val di Fiemme e poi il Cermis aspettano tre giorni tutti da vivere col fiato sospeso. E a proposito di Italia, non si possono certo ignorare i segnali lanciati da Federico. Non pago del secondo posto nella sprint, Chicco è stato in grado di gestirsi in maniera superba nella 10 km a inseguimento, un fatto ancora più importante in quanto non era certo favorito dalla tecnica classica. Il poliziotto di Nus è meritatamente secondo nella classifica generale, dietro al solo Johannes Hoesflot Klaebo, ma per lui c’è un altro capitolo. Non soltanto di ...

