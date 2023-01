La Gazzetta dello Sport

AlexisAllister è stata una delle rivelazioni della vittoria in Qatar dell'Argentina: la sua squadra di club, il Brighton allenato da Roberto ...Juventus pazza per i campioni del mondo: dopoAllisterd'attualità la pista De Paul . Juventus, Allegri aspetta Di Maria e gli altri reduci dal Mondiale: gli obiettivi per la seconda parte ... Torna Mac Allister: che sorpresa dal Brighton! Il mercato di gennaio vedrà una Juventus con pochi margini di manovra a livello economico, ma gli obiettivi sembrano già chiari: Mac Allister del Brighton primo nome per il centrocampo, per la trequar ...Mac Allister torna ad allenarsi mentre il mercato impazza: Juve e tante big in coda per lui Alexis Mac Allister farà ritorno in Inghilterra nella giornata di oggi e potrebbe addirittura essere pronto ...