Torino-Verona | Banti al Var | la designazione completa

La Gazzetta dello Sport

14.30 GIUA- H.h. 14.30 DIONISI LECCE - LAZIO h. 16.30 MARINELLI ROMA - BOLOGNA h. 16.30 SANTORO. CREMONESE - JUVENTUS h. 18.30 AYROLDI FIORENTINA - MONZA h. 18.30 FELICIANI INTER - ...Il calendario delDi scontato non si deve dare nulla, e tuttavia nelle prime tre giornate del 2023 le avversarie si chiamano, Salernitana, Spezia: ovvero, l'ultima della Serie A, con ... Quote Torino-Verona: Juric vuole ritrovare il gol, Over 1.5 granata a 1.93 Nella gara contro il Verona, il tecnico croato potrebbe proporre di nuovo un attacco formato dai tre trequartisti, con Vlasic punta centrale ...Designata la squadra arbitrale per la gara contro i granata Sono stati designati i direttori di gara di Torino-Hellas Verona, match valido per la 16a giornata della Serie A TIM 2022/23 in programma me ...