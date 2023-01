Tony Sperandeo | la replica di Wizz Air | “Comportamento aggressivo”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Qualche giorno fa,è balzato agli onori della cronaca per via di una spiacevole disavventura accorsa all’aeroporto di Perizona Magazine.

PALERMO " La compagnia aerea Wizz Air risponde all'attore, che nei giorni scorsi aveva raccontato quanto gli era capitato sul volo Milano - Palermo del 26 dicembre, dal quale sarebbe stato allontanato, con l'intervento della Polizia, per avere ... Tony Sperandeo cacciato dall'aereo. Wizz Air: "Abbiamo dovuto affidarlo alla polizia" La compagnia aerea ha replicato alle accuse dell'attore palermitano che, il 26 dicembre, ha protestato per un ritardo ed è stato fatto sbarcare dalla polizia. La compagnia aerea replica all'attore, che sosteneva di non aver minacciato alcun membro dell'equipaggio, a fronte del ritardo di un velivolo diretto a Palermo: "Ha tenuto un comportamento aggressivo".