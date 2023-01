Tocca il sedere alla fidanzata di un amico che reagisce con un pugno | 21enne in coma

Leggi su tpi

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Un giovane è ricoverato in condizioni gravissime dopo una lite scoppiata durante la notte di Capodanno, in un locale del leccese. Ildi Ugento è indopo aver sbattuto violentemente la testa a causa di unsferrato da un, con cui aveva litigato per averto il fondoschiena della compagna. I due si erano dati appuntamento nel parcheggio del locale, situato a Ruffano, dove ilè stato colpito al volto e ha poi perso l’equilibrio, procurandosi una fratturatempia. Il ragazzo stato portato d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici l’hanno sottoposto a un intervento chirurgico. Al momento è ricoverato in Rianimazione, con prognosi riservata, mentre l’altro ragazzo è stato denunciato per lesioni gravissime. A ricostruire ...