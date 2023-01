The Whale | James Corden doveva essere il protagonista al posto di Brendan Fraser

Artribune

riporta Brendan Fraser sotto la luce dei riflettori. Eppure, in un primo momento, un altro attore ha dimostrato interesse per la parte e l'ha quasi ottenuta. Ad un soffio dalla vittoria ...La giovanissima interprete è stata qualche giorno fa ospite da Jimmy Kimmel per promuovere il suo nuovo film. Durante l'intervista la Sink ha raccontato al conduttore di aver mentito nel ... The Whale. Recensione del film di Darren Aronofsky Il conduttore del The Late Show James Corden ha rivelato di essere stato originariamente considerato per la parte del protagonista in The Whale, prima che Darren Aronofsky ne acquisisse i diritti.Rare minke whales spotted in a very unusual locations off Cumbria were among the most surprising discoveries by the Wildlife Trusts in 2022. In what were described as "very rare sightings for the area ...